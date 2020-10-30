Імунітет після COVID-19 зберігається щонайменше п'ять місяців

Науковці підтвердили, що у переважної більшості людей, які перехворіли на COVID-19, формується тривалий імунітет проти коронавірусу, що захищає від інфекції протягом щонайменше п'яти місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Протягом дослідження, науковці вивчили реакції антитіл понад 30 000 людей, у яких був позитивний результат тесту на коронавірус. Згідно зі звітом дослідників, в організмі людини відбувається не одна хвиля боротьби з інфекцією. Організм людини виробляє низку імунних сполук у відповідь на інфекцію, і деякі спочатку переборюють її, швидко відмираючи, а інші накопичуються повільніше.

Новий звіт показує, що 90% людей, які одужують від хвороби COVID-19, зберігають в організмі стабільну загальну відповідь антитіл.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 жовтня у світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Зокрема, 1 186 388 осіб не вижили, 32 995 820 одужали.