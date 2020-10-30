Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загострення на Донбасі
Укрінформ
Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загострення на лінії розмежування.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбіці повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ у питаннях врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.
"Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ", - зазначив він.
Як повідомлялося, о 0.28 30 жовтня противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу загинули два військовослужбовці ЗСУ.
Порушення режиму припинення вогню було зупинене.