В українській армії – вже 15 смертей від коронавірусу, хворіють 1 456 осіб

Станом на ранок 29 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1456 осіб. За минулу добу зареєстровано 171 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил у Фейсбук.

«Станом на 10.00 29 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1456 осіб. За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 171 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Збройних Силах зафіксовано п’ятнадцятий летальний випадок, спричинений коронавірусом. Так, працівник ЗС України (м. Львів) 10 жовтня був госпіталізований до ВМКЦ Західного регіону та 13 жовтня отримав позитивний результат ПЛР-тесту. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я 19 жовтня був переведений до реанімаційного відділення. Попри вжиті заходи, 28 жовтня стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання.

У пресслужбі повідомили, що наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 55 осіб, вдома під наглядом медичної служби - 77 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 3932 особи, на ізоляції перебуває 376 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 28 жовтня, в Збройних силах України на COVID-19 хворіло 1390 осіб, нових випадків за добу – 101.