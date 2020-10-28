В українській армії за добу - 101 випадок COVID-19

Станом на ранок 28 жовтня в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1390 осіб, нових випадків за добу – 101.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 28 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1390 осіб. За минулу добу зареєстровано 101 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нині у закладах охорони здоров’я перебувають 25 військових, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 76 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 3828 осіб, летальних випадків - 14. На ізоляції зараз перебувають 356 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 74 особи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 7 474.