Окупанти вночі прицільно обстріляли позиції ЗСУ, ситуацію обговорять в ОБСЄ — Арестович

Уночі із середи на четвер російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь по позиціях Збройних Сил України із застосуванням стрілецької зброї та використанням гранатометів, поранено одного українського військовослужбовця.

Ситуація буде розглянута на щотижневому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомив радник делегації України в ТКГ Олексій Арестович у Фейсбуці.

“Учора, 28 жовтня, на одній з ділянок лінії бойового зіткнення, противником були порушені заходи з посилення режиму припинення вогню, узгоджені в рамках домовленостей досягнутих Тристоронньою контактною групою (у складі Україна, РФ, ОБСЄ) 27 липня цього року. У період з 21.55 по 22.55 було зафіксовано прицільний вогонь противника по позиціях ЗСУ із застосуванням стрілецької зброї та використанням гранатометів”, - зазначив Арестович.

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За його даними, о 22.05 легке вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ, він отримав кваліфіковану медичну допомогу і зараз знаходиться у військово-медичному закладі, стан задовільний.

Арестович розповів, що ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, а негайно задіяли механізм СЦКК та добилися таким чином, припинення вогню противником.

“Наша армія - військо держави, яка має достатньо волі та мужності, щоб дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань, а механізми міжнародного контролю, дають достатньо можливостей, щоб контролювати ситуацію та припиняти окремі провокації”, - підкреслив радник делегації ТКГ.

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Арестович запевнив, що про інцидент повідомлено через офіційні механізми взаємодії, представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також він проінформував, що це питання буде обговорено за ініціативою української сторони на щотижневому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні

“Збройні Сили України, командування та особовий склад, вміє контролювати себе та ситуацію на відміну, на жаль, деяких представників незаконних збройних формувань, що вийшли з-під контролю своїх кураторів з Російської Федерації”, - додав радник української делегації ТКГ.

Водночас Арестович наголосив, що інформація про те, що вогонь у відповідь був «заборонений» командуванням, не відповідає дійсності.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня глава делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук призначив військового і політичного експерта Олексія Арестовича радником делегації з інформаційної політики із повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ