Командування ООС тимчасово закриває пункт пропуску в Станиці

У зв’язку зі стрімким поширенням СOVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини пропуск осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» призупинено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони

«З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та збереження життя і здоров’я громадян, за наказом командувача Об’єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» продовжено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в цьому КПВВ лише за окремим рішенням командувача. Таке рішення може бути прийняте, виходячи з документально підтверджених життєво важливих обставин соціально-гуманітарного характеру.

«Додатково інформуємо, що за рішенням командувача операції Об’єднаних сил громадяни, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, у КПВВ «Станиця Луганська» можуть бути пропущені через лінію розмежування до місця реєстрації», - повідомили в пресслужбі.

У Міноборони наголосили, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини стало критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію. Суттєво погіршує стан справ відсутність там достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстрували 7474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 363 075. Протягом доби зафіксовано 165 нових летальних випадків. Одужали 3 306 осіб.