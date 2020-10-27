Окупанти стріляли біля Водяного та Пісків, втрат немає

Російські окупаційні війська станом на 17.00 27 жовтня двічі відкривали вогонь поблизу Водяного та Пісків. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

“Від початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Так, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також поінформували, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території та передано на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

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Крім того, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи тривають на 9 об’єктах.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення «тиші» з боку збройних формувань РФ.