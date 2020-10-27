Окупанти здійснили три вогневі провокації на Донбасі

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення «тиші» з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем», - йдеться у повідомленні.

Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Як зазначається, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Втім українські воїни пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Фото: Анна Чапала