Окупанти відкривали вогонь поблизу Мар’їнки

Окупанти відкривали вогонь поблизу Мар’їнки

Укрінформ
Від початку доби 26 жовтня на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, за даними штабу, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано порушення перемир'я неподалік Авдіївки.

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