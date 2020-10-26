Окупанти відкривали вогонь поблизу Мар’їнки

Від початку доби 26 жовтня на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці. Так, за даними штабу, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї. «Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні. Читайте також: Євросоюз закликає Росію повернутися до СЦКК Як повідомлялося, минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано порушення перемир'я неподалік Авдіївки.