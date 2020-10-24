Зеленський закликав ООН спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу

Про це він сказав під час зустрічі із координаторкою системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначили в ОП, Президент також запросив ООН взяти участь у реалізації проєкту із забезпечення регіону питною водою.

«Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проєкт, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство «Вода Донбасу» забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону.

Глава держави нагадав, що в реалізації проєкту бере участь Швейцарія, і Президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.

Крім того, за словами Зеленського, на Донбасі активно будують та ремонтують дороги, зокрема, на Луганщині здійснюється ремонт 343 км доріг, що на 300% більше, ніж у сумі за десять років.

«Це важливо для об’єднання, «зшиття» країни», – підкреслив Президент.

Координаторка системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, це має велике значення для життя.

«Коли говоримо про відновлення Донбасу, маємо розуміти під цим увесь комплекс питань, серед іншого – очищення інформаційного простору регіону від пропаганди та брехливих новин», – відзначив глава держави.

У цьому контексті Президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому, насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.

Разом з тим співрозмовники обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, ООН - глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Члени-засновники - 51 держава, серед яких Україна. На сьогодні членами ООН є 193 держави.