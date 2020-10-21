Уряд змінив порядок закупівель продуктів для армії

Кабінет Міністрів вніс зміни до установи щодо процедури закупівель послуг із забезпечення харчуванням особового складу ЗСУ відповідно до затвердженого Міноборони каталогу продуктів харчування.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами першого заступника міністра оборони Івана Руснака, проєкт постанови від 28 грудня 2016 р. № 1026 без зауважень був погоджений Міністерством економіки та Мінюстом. Зауваження Мінфіну будуть доопрацьовані в одноденний термін.

Як повідомлялось, із початку березня 2020 року всі бойові частини Збройних Сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів. В оновленому меню є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова — не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений у межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект.

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Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном.

За рішенням заступника Міністра оборони України Олексія Марценюка від 18 березня 2020-го, інші небойові військові частини (близько 250) повинні теж перейти на харчування за Каталогом.