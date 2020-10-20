Окупанти відкривали вогонь біля Світлодарська та Майорська

Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Від початку поточної доби, 20 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ ворог застосував стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 19 жовтня, збройні формування Російської Федерації 19 жовтня, двічі порушили режим припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.