На Донбасі розмінували 35 тисяч гектарів землі - Наєв

У ході розмінування територій Донецької та Луганської областей очищено 35 тисяч гектарів території та вилучено понад 450 тисяч мін та вибухонебезпечних пристроїв.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час панельної дискусії в ході V Міжнародної конференції з питань цивільно-військового співробітництва повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«На території двох областей було очищено 35 тисяч гектарів території та вилучено понад 450 тисяч мін і вибухонебезпечних пристроїв», - поінформував Наєв.

Загалом же, за його словами, Україна за роки війни Україна стала однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами країн світу. «За попередньою оцінкою, площа таких районів складає близько 7 тисяч кв. км на підконтрольній урядові України території та орієнтовно вдвічі більше на окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - сказав командувач.

За його словами, одним з пріоритетних напрямків діяльності Об’єднаних сил є збереження життя громадян України, і це вимагає створення відповідних умов та посилення гуманітарної допомоги найбільш незахищеним верствам населення.

Наєв повідомив, що спільно з державними органами влади за час проведення ООС відновлено 1705 житлових будинків, 1754 км дорожньої інфраструктури, у понад 300 населених пунктах відновлено мережі газо-, водо- та теплопостачання. Підрозділами цивільно-військового співробітництва об’єднаних сил надано допомоги вразливим верствам населення в районі проведення ООС у понад 130 населених пунктах.

При цьому він зазначив, що на Донбасі за перші чотири роки окупації та бойових дій зруйновано 20 тисяч житлових будинків та об’єктів промислової інфраструктури, загинули та були поранені близько 10 тисяч жителів.

«До початку ООС (до квітня 2018 року) кількість жертв цивільного населення Донецької та Луганської областей склала близько 10 тисяч осіб, із них більше 3 тисяч загиблих. Було зруйновано близько 20 тисяч житлових будинків, тисячі об’єктів соціальної, промислової, енергетичної, транспортної інфраструктури областей та приватного сектору. Було завдано збитки у десятки мільярдів гривень», - наголосив Наєв.

За інформацією Наєва, з 2019 року Об’єднаними силами організовано роботу мобільних військово-медичних бригад, які надають медичну допомогу населенню, яке проживає у населених пунктах на лінії зіткнення. Протягом 2019-2020 року було надано медичну допомогу понад тисячі осіб.

Крім того, командувач Об’єднаних сил започаткував стратегічну ініціативу «Допомога Схід». «Обсяги наданої допомоги медичним закладам та населенню на сьогодні перевищили показник у 19 млн грн. Більше 70 тонн спеціалізованого медичного обладнання передано до 33 медзакладів на лінії зіткнення», - повідомив Наєв.

За його словами, з початку поточного року кількість загиблих і поранених серед цивільного населення зменшилася в рази, є окремі випадки, пов’язані з підривом на небезпечних вибухових пристроях.

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За словами Наєва, Об’єднані сили створили та продовжують нарощувати передумови для підготовки проєкту Національної стратегії із захисту цивільного населення у збройних конфліктах на період до 2030 року, який підготовлений Генштабом ЗСУ та наразі знаходиться на погодженні в уряді.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.