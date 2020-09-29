Українські сапери пройшли спеціальний курс навчань у Німеччині

Фахівці ЗС України та Бундесверу в галузі знешкодження мінно-вибухових пристроїв пройшли двотижневий навчально-тренувальний курс в місті Штеттен-ам-кальтен-Маркт (ФРН).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Упродовж багатьох років Центр розмінування Командування Сил підтримки Збройних Сил України розвиває партнерські відносини із аналогічними військовими центрами провідних країн світу. Одним із важливих напрямів при цьому є обмін досвідом і практична підготовка вітчизняних висококласних спеціалістів за відповідними програмами армій держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід став логічним продовженням двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною в зазначеній сфері, початки якого було закладено ще у 2016 році, коли на базі Центру розмінування фахівці Центру підготовки із питань захисту від мінно-вибухових пристроїв Бундесверу провели перший спільний курс.

У німецькому Центрі підготовки з питань захисту від мінно-вибухових пристроїв українські сапери ознайомилися зі спеціальною технікою та обладнанням армії ФРН, пройшли курс спільних стрільб (G-38, P8) та цикл спеціальних навчань.

На навчаннях акцент робили на відпрацюванні спроможностей із злагоджених дій і спільного вирішення поставлених завдань, що матиме вкрай важливе значення для подальшого поглиблення двостороннього військового співробітництва між Україною і Німеччиною. І в цьому напрямку триває активна робота, зокрема, вже укладено попередню домовленість про проведення у 2021–2022 роках низки спільних українсько-німецьких навчально-тренувальних курсів як на території ФРН, так і в Україні.

Фото: Міноборони