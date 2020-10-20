В українській армії за добу - 79 випадків коронавірусу

Станом на ранок 20 жовтня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 1116 осіб. За останню добу виявили 79 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 20 жовтня в ЗСУ на COVID-19... хворіють 1116 осіб. Всього за час пандемії одужало – 3293 особи, летальних випадків – 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 430 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 53 особи. За минулу добу зареєстровано 79 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я наразі перебувають 25 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 54 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.