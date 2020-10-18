В українській армії за добу - 91 випадок COVID-19

У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 1082 особи, за добу виявили 91 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

“Станом на 10.00 18 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1082 особи. Всього за час пандемії одужали 3220 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 54 особи”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, “за минулу добу зареєстрований 91 новий випадок захворювання на COVID-19”.

Із них у закладах охорони здоров’я перебувають 14 осіб, вдома під наглядом медичної служби - 77 осіб.

Повідомляється також про 13 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадків COVID-19, з них за добу – 5 231.