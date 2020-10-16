Росія замінює старі танки на Донбасі - розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б», - повідомив речник.
За словами Мотузяника, вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 розміщуватимуть на спеціальних майданчиках для демонстрації у такий спосіб начебто виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки від лінії зіткнення.
Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня Учасники саміту Україна - Європейський Союз закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод.