Росія замінює старі танки на Донбасі - розвідка

Командування збройних сил РФ переозброює танкові підрозділи на окупованому Донбасі, а стару техніку використовуватиме для демонстрації начебто виконання Мінських домовленостей.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б», - повідомив речник.

За словами Мотузяника, вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 розміщуватимуть на спеціальних майданчиках для демонстрації у такий спосіб начебто виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки від лінії зіткнення.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня Учасники саміту Україна - Європейський Союз закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод.