Країна з такими захисниками завжди матиме свій історичний шанс — Президент

Президент Володимир Зеленський у День захисника України відвідав військових у зоні ООС.

Допис про це розміщений на офіційній сторінці Глави держави у Facebook, передає Укрінформ.

"У День захисника України, говорячи про нашу державність, маємо говорити перш за все про Донбас. Саме тут відчуваєш, якої сили історичний виклик постав перед країною з початком війни. І що ми цей виклик не просто прийняли. Саме тут важливо бути у такий день. Хоча в будь-який день для мене велика честь – бути серед цих хлопців і дівчат. Наші захисники й захисниці вже сьомий рік бездоганно виконують свій обов'язок. Завдяки їхній відданості, сміливості та розумінню, що саме ми – на стороні добра, у нашої держави є особливе місце в історії. А нинішня багатоденна тиша – це прямий наслідок саме сили та волі наших військових", - переконаний Президент.

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Зеленський зауважив, що багато народів у світі лише мріють про свій власний шлях. На завершення він подякував кожному захиснику і кожній захисниці нашої держави.

"Країна саме з такими захисниками завжди матиме свій історичний шанс. Повірте, ми його точно використаємо. Попри спротив "старого світу"", – підсумував Глава держави.

Як повідомлялося, Зеленський 14 жовтня перебуває з робочою поїздкою на Донбасі.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.