Президент приїхав на Донбас

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку в Донецьку область, де вручить державні нагороди військовим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області. Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника України. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості".

Фото: ОП