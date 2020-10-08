На Донбасі по всій лінії розмежування - «тиша»
Укрінформ
Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
У районі відповідальності ОТУ "Схід" біля населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.