На Донбасі по всій лінії розмежування - «тиша»

Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

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У районі відповідальності ОТУ "Схід" біля населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.