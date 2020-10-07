Делегація Литви відвідала район ООС

Делегація Литви відвідала район ООС

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Укрінформ
На Донеччині відбулась зустріч представників Командування об’єднаних сил та делегації Республіки Литва на чолі із послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«У рамках зустрічі, сторони відвідали одну з бригад Оперативно-тактичного угрупування “Схід”. Під час брифінгу командир бойової бригади наочно і детально ознайомив литовських військових колег та представників Посольства із ситуацією на лінії розмежування у районі відповідальності його бойових підрозділів. Окрім цього, литовська делегація відвідала батальйон бригади, де ознайомилася із станом виконання домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Делегація Литви відвідала район ООС / Фото: Операція об'єднаних сил

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Як зазначається, сторони обговорили факти прицільних обстрілів українських позицій, обладнання інженерних позицій ворожою стороною та масштабних пожеж унаслідок підступної діяльності окупаційних військ. Командир литовської військової тренувальної місії в Україні підполковник Томас Матулевічус мав змогу обговорити питання, пов’язані із підготовкою українських військових, зокрема, злагодженням військових підрозділів у пунктах постійної дислокації перед виконанням бойових завдань на лінії розмежування.

Представники ЗС Республіки Литва та Литовського Посольства в Україні зазначили, що найбільшим дестабілізуючим фактором ситуації на Донбасі є Російська Федерація. Литовська сторона запевнила у своїй підтримці Об’єднані сили та наголосила, що тренувальна місія з підготовки українськи військових й надалі продовжуватиметься.

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