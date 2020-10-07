ОБСЄ зафіксувала переміщення російського БМП поблизу Новоазовська

Росія продовжує постачати до тимчасово окупованих територій України озброєння та військову техніку. Так, 5 жовтня спостерігачі зафіксували поблизу Новоазовська російське авто та БМП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«На південній околиці Гусельщикового, що поблизу населеного пункту Новоазовськ, де немає пунктів пропуску, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом “військова інспекція” російською мовою, який стояв біля автошляху. Також на цій самій дорозі вони побачили свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до населеного пункту Патріотичне на Донеччині», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наведені факти свідчать про порушення Меморандуму про виконання положень Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року, зокрема п. 5 про заборону на розміщення важких озброєнь і військової техніки в районі Новоазовська.