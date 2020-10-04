ОБСЄ зафіксувала порушення «тиші» біля Авдіївки та Станиці Луганської

СММ зафіксувала минулої доби 18 порушень режиму припинення вогню поблизу Авдіївки у Донецькій області та 6 таких порушень біля Станиці Луганської на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні №236/2020 від 3 жовтня 2020 року, передає Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню — усі в районах на схід від н.п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька), зокрема 12 вибухів невизначеного походження та 3 вибухи, оцінені як вибухи в повітрі", - йдеться у звіті.

За попередній звітний період Місія зафіксувала на Донеччині 1 порушення режиму припинення вогню.

"У Луганській області СММ зафіксувала 6 порушень режиму припинення вогню (вибухи) поблизу н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська). За попередній звітний період у Луганській області зафіксовано 4 таких порушення", - повідомили в СММ.

Так, у ніч із 2 на 3 жовтня камери СММ, установлена біля пам’ятника князю Ігорю на південний схід від мосту поблизу Станиці Луганської та південніше зазначеного мосту, зафіксували 2 вибухи невизначеного походження. Тієї ж ночі, перебуваючи на східній околиці Станиці Луганської, спостерігачі чули 4 вибухи невизначеного походження. За оцінкою Місії, усі ці вибухи сталися поза ділянкою розведення в районі Станиці Луганської, однак у межах 5 км від її краю.

За попередній звітний період у Луганській області зафіксовано 4 таких порушення.

Всього після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія ОБСЄ зафіксувала загалом 1 478 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.