Від початку доби окупанти один раз порушили «тишу» на Донбасі

У суботу, 3 жовтня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму тиші, втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Так, збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. На решті території проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як наголосили у пресцентрі, бойових втрат і поранень у лавах ОС унаслідок ворожих пострілів немає.