Під Мар’їнкою окупанти застосували гранатомети
Укрінформ
Від початку доби зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця пресслужби Міністерства оборони Юлія Шевченко на брифінгу у суботу.
“Близько п'ятої години ранку ворог провокував наших воїнів неприцільними пострілами поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано 2 постріли із ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає,” - зазначила вона.
Як повідомлялося, 2 жовтня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню.