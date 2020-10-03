Під Мар’їнкою окупанти застосували гранатомети

Від початку доби зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця пресслужби Міністерства оборони Юлія Шевченко на брифінгу у суботу.

“Близько п'ятої години ранку ворог провокував наших воїнів неприцільними пострілами поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано 2 постріли із ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає,” - зазначила вона.

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Як повідомлялося, 2 жовтня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню.