В українській армії за добу - 63 випадки коронавірусу, один летальний

У Збройних силах України за добу виявлено 63 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, один працівник ЗСУ помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«На жаль, у Збройних силах України зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 6 жовтня помер працівник ЗСУ у Запорізькій області. Чоловік з 24 вересня перебував на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом "двобічна полісегментарна пневмонія". Проте 6 жовтня його стан різко погіршився у зв'язку із гострою серцевою недостатністю, інтенсивна терапія не дала позитивного результату. За наявною інформацією, пацієнт мав хронічні захворювання.

У Медсилах поінформували, що за минулу добу у ЗСУ зареєстровано 63 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У закладах охорони здоров’я перебуває 20 пацієнтів, вдома під наглядом медичної служби - 43 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом станом на 7 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 709 осіб. За час пандемії одужали 1762 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 797 осіб, у 46 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу 4753.