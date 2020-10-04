Окупанти тричі порушили «тишу» на Донбасі, втрат немає — штаб ООС

На Донбасі від початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.

Так, за даними штабу, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали.

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Як повідомлялося, минулої доби, 3 жовтня, російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню.