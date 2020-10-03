Правоохоронці проводять рейди в районі ООС

У районі ООС правоохоронці проводять спільні рейди та виявляють порушників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, учора (2 жовтня - ред.) міжвідомча група у складі представників Держприкордонслужби, СБУ, ЗСУ, НГУ, Нацполіції та ДФС провела в населених пунктах Бахмутського району Донецької області контрдиверсійні та профілактичні заходи.

Пресслужба зазначає, що у ході заходів проведено 147 поадресних перевірок та оглянуто 151 автотранспортний засіб. У результаті рейду було виявлено і вилучено алкогольної та тютюнової продукції на суму майже 150 тисяч гривень.

Окрім того, правоохоронці виявили два транспортних засоби, які переміщували з порушенням законодавства близько 10 тонн дизельного пального. Вартість виявленого вантажу разом з автомобілями становить близько 987 тис. грн.

Фото: Держприкордонслужба