Є все необхідне: у ЗСУ відреагували на заклики «збирати гроші на теплий одяг» для снайперів

У Сухопутних військах Збройних сил України заявляють, що забезпечення снайперських підрозділів знаходиться на належному рівні, і вони не потребують додаткової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні командування Сухопутних військ з приводу появи в окремих ЗМІ інформації із закликами до громадян України щодо збору коштів на закупівлю теплого обмундирування та взуття для військовослужбовців-снайперів.

«На сьогоднішній день особовий склад всіх без винятку снайперських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України повністю забезпечений належним речовим майном, у тому числі та теплим зимовим та необхідним інвентарним майном», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що разом із тим групою підготовки снайперів Командування Сухопутних військ ЗСУ проводиться постійна робота щодо удосконалення як системи підготовки снайперів, так і екіпірування з урахуванням стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС.

Так, були опрацьовані та погоджені з усіма зацікавленими структурами Міністерства оборони та Збройних сил України пропозиції щодо внесення змін в норми забезпечення снайперів, що враховано в наказі міністерства.

Згідно з цими нормами, службовий одяг, предмети екіпірування, зброя та спорядження снайпера Сухопутних військ та Сил спеціальних операцій будуть ідентичні (однакові) і відповідатимуть стандартам НАТО.

Сформована потреба і спланований відповідний фінансовий ресурс.

Закупівлю цього майна сплановано розпочати уже наприкінці поточного року та продовжити протягом 2021 року, а забезпечення буде здійснюватися після проходження військовослужбовцями-снайперами відповідної фахової підготовки у школі снайперів Сухопутних військ ЗСУ та отримання сертифікату снайпера, заявили в Сухопутних військах.

«Таким чином, реальний стан забезпечення снайперських підрозділів знаходиться на належному рівні та не потребує додаткової допомоги», - підсумовується в повідомленні.