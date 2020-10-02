Міністри оборони України, Польщі та Литви відзначили 5-річчя створення ЛитПолУкрБригу
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, міністри наголосили на необхідності співпраці трьох країн в оборонній сфері у світлі загрози з боку Росії.
“Зусилля трьох країн спрямовані на забезпечення миру та стабільності у центральній та східній Європі. Це особливо актуально сьогодні, коли Російська Федерація сьомий рік поспіль веде війну проти України, в результаті якої анексовано кримський півострів та окуповано частину східної України, загинули понад 14 тис. українців, а мільйони людей стали вимушеними переселенцями”, - заявив міністр оборони України Таран.
Він підкреслив, що рішення про створення бригади було “своєчасним виваженим та далекоглядним”, а Кремль отримав чіткий сигнал, що “будь-який прояв агресії отримає консолідовану відповідь”.У Любліні відзначили 5-річчя створення ЛитПолУкрбригу / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ
У свою чергу міністр національної оборони Польщі Блащак звернув увагу, що в 2014 році Росія напала на Україну.
“Ми маємо зробити з цього висновки, і усе можливе, щоб армії наших країн були якомога сильнішими, натренованими і співпрацювали із собою”, - наголосив Блащак.
За його словами, гасло бригади: “Три народи – одне бачення” добре показує вимір співпраці між трьома країнами та завдання, які стоять перед Києвом, Варшавою і Вільнюсом.
Міністр оборони Литви Кароблюс наголосив, що ЛитПолУкрБриг є хорошим форматом співпраці, який потрібно розвивати і розширювати.
“Виклики для нашої безпеки та загрози для нас є схожими. Росія створює загрозу для наших країн і загалом для нашого регіону”, - підкреслив Кароблюс.
Він додав, що співпраця між трьома країнами є не лише символічною, але й необхідною для безпеки трьох країн.
На початку урочистого заходу під звучання гімнів трьох країн піднято прапори України, Польщі та Литви. Згодом міністри вручили ювілейні нагороди офіцерам бригади. Після офіційних промов і проходження особового складу урочистим маршем на території бригади відбувся військовий пікнік.
Після проведення офіційних заходів міністр оборони України Таран провів переговори зі своїми польським та литовським колегами.
Як повідомлялося, угоду про створення ЛитПолУкрБриг було підписано у вересні 2014 року, остаточно її було сформовано восени 2015 року, а оперативну здатність з’єднання осягнуло в січні 2017 року. Восени 2017 року бригада отримала бойовий прапор та почесне ім’я імені Костянтина Острозького. Командування бригади розташоване у Любліні, вище командування змінюється кожні три роки.