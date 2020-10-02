Міністри оборони України, Польщі та Литви відзначили 5-річчя створення ЛитПолУкрБригу

Глави оборонних відомств України, Польщі та Литви Андрій Таран, Маріуш Блащак і Раймундас Каробліс взяли участь у заходах до 5-річчя з дня створення міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрБриг.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, міністри наголосили на необхідності співпраці трьох країн в оборонній сфері у світлі загрози з боку Росії.

“Зусилля трьох країн спрямовані на забезпечення миру та стабільності у центральній та східній Європі. Це особливо актуально сьогодні, коли Російська Федерація сьомий рік поспіль веде війну проти України, в результаті якої анексовано кримський півострів та окуповано частину східної України, загинули понад 14 тис. українців, а мільйони людей стали вимушеними переселенцями”, - заявив міністр оборони України Таран.

Він підкреслив, що рішення про створення бригади було “своєчасним виваженим та далекоглядним”, а Кремль отримав чіткий сигнал, що “будь-який прояв агресії отримає консолідовану відповідь”.

У Любліні відзначили 5-річчя створення ЛитПолУкрбригу / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

У свою чергу міністр національної оборони Польщі Блащак звернув увагу, що в 2014 році Росія напала на Україну.

“Ми маємо зробити з цього висновки, і усе можливе, щоб армії наших країн були якомога сильнішими, натренованими і співпрацювали із собою”, - наголосив Блащак.

Читайте також: ЛитПолУкрбриг не планують розширювати на інші країни

За його словами, гасло бригади: “Три народи – одне бачення” добре показує вимір співпраці між трьома країнами та завдання, які стоять перед Києвом, Варшавою і Вільнюсом.

Міністр оборони Литви Кароблюс наголосив, що ЛитПолУкрБриг є хорошим форматом співпраці, який потрібно розвивати і розширювати.

“Виклики для нашої безпеки та загрози для нас є схожими. Росія створює загрозу для наших країн і загалом для нашого регіону”, - підкреслив Кароблюс.

Він додав, що співпраця між трьома країнами є не лише символічною, але й необхідною для безпеки трьох країн.

На початку урочистого заходу під звучання гімнів трьох країн піднято прапори України, Польщі та Литви. Згодом міністри вручили ювілейні нагороди офіцерам бригади. Після офіційних промов і проходження особового складу урочистим маршем на території бригади відбувся військовий пікнік.

Читайте також: Таран пропонує залучити ЛитПолУкрбриг до миротворчої операції в Косово

Після проведення офіційних заходів міністр оборони України Таран провів переговори зі своїми польським та литовським колегами.

Як повідомлялося, угоду про створення ЛитПолУкрБриг було підписано у вересні 2014 року, остаточно її було сформовано восени 2015 року, а оперативну здатність з’єднання осягнуло в січні 2017 року. Восени 2017 року бригада отримала бойовий прапор та почесне ім’я імені Костянтина Острозького. Командування бригади розташоване у Любліні, вище командування змінюється кожні три роки.