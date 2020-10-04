Окупанти за добу п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі

Російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню у смугах відповідальності підрозділів ООС.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби, 4 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі також повідомили, що українські військовослужбовці продовжують локалізувати осередки пожеж та надавати допомогу місцевим громадам, котрі найбільше її потребують.

"Вчора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, українські захисники відновлюють житлові будинки та об’єкти інфраструктури у прифронтовій зоні.

"Упродовж минулої доби вони відремонтували 10 будинків, на 6 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 64 знайдених вибухонебезпечних предмети", - наголосили у штабі.

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Там додали, що об’єднані сили дотримуються умов режиму припинення вогню в повному обсязі та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.