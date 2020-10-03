На Донеччині за день вилучили контрабанди на понад мільйон гривень

Спільними зусиллями всіх складових Об’єднаних сил – ЗСУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, СБУ та ДФС – було проведено контрдиверсійні та профілактичні заходи у населених пунктах Бахмутського району Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"У ході проведених заходів було здійснено 147 поадресних перевірок та оглянуто 151 автотранспортний засіб. У результаті рейду було виявлено і вилучено алкогольної та тютюнової продукції на суму майже 150 тисяч гривень", - зазначили у штабі.

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Окрім того, мобільними патрулями було виявлено два транспортних засоби, які переміщували з порушенням фіскального законодавства близько 10 тонн дизельного пального.

"Вартість виявленого вантажу разом з автомобілями становить близько 987 тисяч гривень", - додали військові.