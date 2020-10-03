Окупанти тричі за добу зривали «тишу» на Донбасі, втрат та поранень немає

2 жовтня у районах відповідальності українських бригад було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, ще одну провокацію окупанти влаштували сьогодні вночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ОСС, передає Укрінформ.

"Минулої доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного... Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили військові, додавши при цьому, що неухильно дотримуються домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігається тиша.

Також у штабі ООС повідомили, що досі тривають роботи із подолання вогняної стихії та її наслідків.

"Військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС локалізували осередки загорання неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська. Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки", - констатували у штабі ООС.

Як раніше повідомляло агентство, вогнеборцям вдалося локалізувати один з осередків лісової пожежі на Луганщині.