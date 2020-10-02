Окупанти тричі за день зривали «тишу» на Донбасі

На Донбасі від початку доби зафіксовано три обстріли з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

«Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - йдеться в повідомленні.

Так, у нічний час із інтервалом 1 година на ділянці поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем. Окрім того, по обіді противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає, поінформували в штабі.

«Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил», - зазначається в повідомленні.