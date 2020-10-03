В українській армії за добу – 85 випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 85 нових хворих на коронавірусну хворобу, з них 23 осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 85 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 23 особи", - йдеться у повідомленні.

У Медсилах уточнили, що стан здоров’я госпіталізованих пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Решта 62 особи перебувають на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

За даними Медсил, станом на 3 жовтня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 698 осіб. Загалом за час пандемії одужало 2429 осіб, летальних випадків зареєстровано 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 660 осіб, у 83 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.