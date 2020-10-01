Окупанти порушили «тишу» біля Станиці, втрат немає

Від початку поточної доби, 1 жовтня, збройні підрозділи Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, противник один раз порушив режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку, після опівночі, в районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат внаслідок обстрілу немає.

Повідомляється, що 30 вересня збройні формування Російської Федерації одинадцять разів порушили режим припинення вогню.

Більшість випадків зафіксовано на Луганському напрямку. Так, противник тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета по позиціях наших військових в районі Золотого, а поблизу Хутора Вільний двічі застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Російські окупаційні війська також здійснили провокацію з використанням стрілецької зброї неподалік Новоолександрівки.

Крім того, з гранатометів різних систем противник відкривав вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Зайцеве, Миронівський та Новотошківське.

На Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї неподалік Авдіївки, а поблизу Новотроїцького застосовували автоматичний станковий гранатомет.

"На превеликий жаль, в результаті ворожого обстрілу з підствольного гранатомета, осколкові поранення отримав один український захисник. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну допомогу. Стан його здоров’я задовільний", - зазначили у відомстві.