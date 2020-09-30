На Донбасі поранений український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у районі населеного пункту Зайцеве зазнав поранень український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє територіальне управління "Північ" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Як повідомлялося, на Донбасі з 27 липня було встановлено режим припинення вогню згідно з домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22 липня.