Моряки України і США провели спільні навчання у Чорному морі

Корабельно-катерна група Військово-морських сил ЗС України провела разом з американським есмінцем Roosevelt спільні тренування типу PASSEX у Чорному морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування ВМС.

"Спільні тренування з військовими кораблями США - це досвід, який дає змогу вдосконалювати взаємосумісність, щоб бути готовими разом стати на захист безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні. Тому тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між екіпажами кораблів двох держав", - зазначив командувач Військово-морських сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, командування ВМС буде й надалі поглиблювати партнерство та розширювати співробітництво у військовій сфері з нашими стратегічними партнерами зі Сполучених Штатів Америки".

Метою тренування, що відбулося 29 вересня, було вдосконалення майстерності та обмін досвідом між командами кораблів держав-членів та партнерів НАТО.

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Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі та катери держав-учасниць навчання відпрацювали низку завдань з підвищення взаємосумісності у відповідності до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, корабельно-катерною групою, на переході морем було відпрацьовано тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника тощо.

У ВМС акцентували, що українські ВМС вже тривалий час використовують стандарти НАТО в багатьох напрямах своєї діяльності.

Фото: ВМС ЗС України