Збройні сили США провели навчання у Чорному морі

Участь у навчаннях брали ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправщик KC-135 Stratotanker.

"Навчання відбувалися у міжнародних водах та повітряному просторі у Чорному морі та були здійснені для підготовки американських сил до спільної роботи та взаємодії під час виконання надводних та повітряних операцій", - пояснили у командуванні.

За його твердженням, відпрацювання спільних дій американських сил у Європі сприятиме посиленню готовності США діяти на морі у Чорноморському регіоні.

"Взаємодія з ВПС США під час цієї навчальної місії дозволила нам провести реалістичну та необхідну підготовку для посилення готовності ЗС США діяти в морі у Чорноморському регіоні", - заявив віцеадмірал Джин Блек, командувач 6-го флоту ВМС США.

Як повідомляв Укрінформ, військові моряки з восьми країн взяли участь у навчаннях Sea Breeze-2020, зокрема 26 кораблів, 19 літаків та близько 2 тисяч військових.