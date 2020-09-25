ОБСЄ за добу зафіксувала майже 30 порушень перемир’я на Донбасі

ОБСЄ за добу зафіксувала майже 30 порушень перемир’я на Донбасі

Укрінформ
Упродовж минулої доби СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 4 такі порушення в Луганській.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 229/2020 від 25 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню, зокрема 10 вибухів", - повідомили в СММ.

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Більшість порушень режиму припинення вогню сталися поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 2 вибухи невизначеного походження та 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а також у районах на північний захід та південний захід від н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька), де було зафіксовано 6 вибухів невизначеного походження.

"У Луганській області СММ зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 232 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 1 083 черги та постріли зі стрілецької зброї).

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