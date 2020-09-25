ОБСЄ за добу зафіксувала майже 30 порушень перемир’я на Донбасі

Упродовж минулої доби СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 4 такі порушення в Луганській.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 229/2020 від 25 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню, зокрема 10 вибухів", - повідомили в СММ.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 2 вибухи невизначеного походження та 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а також у районах на північний захід та південний захід від н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька), де було зафіксовано 6 вибухів невизначеного походження.

"У Луганській області СММ зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 232 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 1 083 черги та постріли зі стрілецької зброї).