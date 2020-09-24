Зеленський: "Тиша” на Донбасі крихка, але вона має тривати

Президент Володимир Зеленський заявив, що є спроби зірвати перемир'я на Донбасі, але існуюча й поки крихка та не до кінця стабільна "тиша" має тривати.

Про це він зазначив під час спільної з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Майже два місяці, як триває режим припинення вогню на Донбасі, найдовше від самого початку війни. Так, час від часу, на жаль, є спроби зірвати перемир'я, але існуюча "тиша", навіть поки крихка і не до кінця стабільна, обов'язково має продовжуватися, адже тільки вона дозволить здійснити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання", - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що в цьому процесі Україні потрібна допомога міжнародних партнерів, у тому числі й Словаччини. "Ми високо цінуємо їх зусилля та постійну підтримку, зокрема солідарність Словаччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання російської анексії Криму та підтримку санкційної політики щодо Російської Федерації", - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Учасники Тристоронньої контактної групи 22 липня дійшли згоди стосовно "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", які передбачають, зокрема, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Домовленість включає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, також не дозволяється змінювати позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.

Збройні формування Російської Федерації неодноразово порушували мирні домовленості, застосовуючи, зокрема, стрілецьку зброю.

6 вересня внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовослужбовець.

Фото: Офіс Президента