Україна поінформувала ОБСЄ про нові траншеї окупантів під Водяним

Українська делегація в ОБСЄ поінформувала країни-учасниці про продовження спорудження російськими окупаційними військами траншей поблизу Водяного на Донеччині.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу ми продовжили привертати увагу країн-учасниць до інженерного обладнання позицій збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі, що є грубим порушенням Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які передбачають у т.ч. заборону на інженерні роботи на існуючих позиціях та спорудження нових", - зазначив він.

За словам Лоссовського, окрему увагу було привернуто до інженерних робіт, які продовжувалися 21 вересня на позиціях російських окупаційних сил біля Водяного. Українською делегацією було поширено карту-схему інциденту, а також відповідні фотографії з доказами активності окупантів.

Читайте також: Окупанти не пропускають спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольну Україні територію

Український дипломат також зазначив, що Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ було підтверджено триваючі інженерні роботи на низці позицій збройних формувань РФ біля лінії зіткнення – як укріплення існуючих, так і створення нових.

Як повідомлялося, на Донбасі з 27 липня за домовленістю Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні й розвідувальні дії, заборона на застосування вогню, включаючи снайперський, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Водночас окупанти використовують перемир'я для укріплення позицій і передислокації техніки.