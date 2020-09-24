Україна поінформувала ОБСЄ про нові траншеї окупантів під Водяним
Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.
"Під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу ми продовжили привертати увагу країн-учасниць до інженерного обладнання позицій збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі, що є грубим порушенням Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які передбачають у т.ч. заборону на інженерні роботи на існуючих позиціях та спорудження нових", - зазначив він.
За словам Лоссовського, окрему увагу було привернуто до інженерних робіт, які продовжувалися 21 вересня на позиціях російських окупаційних сил біля Водяного. Українською делегацією було поширено карту-схему інциденту, а також відповідні фотографії з доказами активності окупантів.
Український дипломат також зазначив, що Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ було підтверджено триваючі інженерні роботи на низці позицій збройних формувань РФ біля лінії зіткнення – як укріплення існуючих, так і створення нових.
Як повідомлялося, на Донбасі з 27 липня за домовленістю Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.
Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні й розвідувальні дії, заборона на застосування вогню, включаючи снайперський, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.
Водночас окупанти використовують перемир'я для укріплення позицій і передислокації техніки.