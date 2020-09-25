Окупанти проводять на Донбасі військові навчання одночасно з "Кавказ-2020"

Одночасно з військовими навчаннями ЗС РФ "Кавказ-2020" впродовж поточного тижня російські найманці на Донбасі проводять позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню та бойових машин.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«На фоні проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ «Кавказ-2020» командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної та бойової підготовки. Зокрема, впродовж цього тижня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин», - сказав речник.

За словами Шаравари, на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил ЗС України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження.

Як повідомляв Укрінформ, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", які проходять 21-26 вересня, перекинула до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні видів іншої техніки та озброєння.

Своєю чергою 22-25 вересня в Україні проходить стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання будуть проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

Фото: ТАСС