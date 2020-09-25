За добу окупанти порушили "тишу" з гранатомета поблизу Кам’янки
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.
Як зазначається, впродовж минулої доби, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.
Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога, запевняють у штабі ООС.