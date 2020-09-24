На Донбасі по всій лінії розмежування зберігається “тиша”

Російські окупаційні війська від початку доби 24 вересня не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у районі проведення операції рятувальники Об’єднаних сил продовжують проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, упродовж останньої доби вони відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. На Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування.

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік позицій ОС з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.