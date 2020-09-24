На Донбасі по всій лінії розмежування зберігається “тиша”

На Донбасі по всій лінії розмежування зберігається “тиша”

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби 24 вересня не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у районі проведення операції рятувальники Об’єднаних сил продовжують проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, упродовж останньої доби вони відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Окупанти минулої доби тричі порушили перемир’я на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. На Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування.

Читайте також: Штаб ООС спростовує фейк окупантів про "порушення перемир’я" під Водяним

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік позицій ОС з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-