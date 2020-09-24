На Донбасі від початку доби окупанти дотримуються “тиші”

Російські окупаційні війська від початку поточної доби станом на 12.00 24 вересня не порушували режим припинення вогню.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12 годину, фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші. Бойових втрат серед наших підрозділів немає», - повідомив речник.

За словами Шаравари, українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. На Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування.

Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік позицій ОС з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.