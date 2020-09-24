На Донбасі від початку доби окупанти дотримуються “тиші”
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
«Від початку поточної доби, станом на 12 годину, фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші. Бойових втрат серед наших підрозділів немає», - повідомив речник.
За словами Шаравари, українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. На Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування.
Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік позицій ОС з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.