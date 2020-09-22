У місії ООН заявляють, що не можуть потрапити до тюрем окупованого Донбасу

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні не може потрапити до місць позбавлення волі в ОРДЛО і закликає якомога швидше надати такий доступ.

Про це заявила голова місії Матільда Богнер під час презентації нової доповіді про права людини, яка охоплює шість місяців моніторингу в період з 16 лютого по 31 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На території самопроголошених республік ми бачимо, що нас не пускають до в’язнів і місць позбавлення волі. Міжнародні організації мають мати безперешкодний доступ до таких місць і це має відбутися якомога скоріше”, - зазначила Богнер.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей до кінця вересня.

Фото: un.org.ua