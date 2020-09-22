У місії ООН заявляють, що не можуть потрапити до тюрем окупованого Донбасу

У місії ООН заявляють, що не можуть потрапити до тюрем окупованого Донбасу

Укрінформ
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні не може потрапити до місць позбавлення волі в ОРДЛО і закликає якомога швидше надати такий доступ.

Про це заявила голова місії Матільда Богнер під час презентації нової доповіді про права людини, яка охоплює шість місяців моніторингу в період з 16 лютого по 31 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На території самопроголошених республік ми бачимо, що нас не пускають до в’язнів і місць позбавлення волі. Міжнародні організації мають мати безперешкодний доступ до таких місць і це має відбутися якомога скоріше”, - зазначила Богнер.

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Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей до кінця вересня.

Фото: un.org.ua

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