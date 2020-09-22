Від початку війни на Донбасі загинули понад 3,3 тисячі цивільних - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала із початку російської агресії на Донбасі загибель 3 тисяч 367 цивільних осіб та поранення 7 тисяч осіб.

Про це заявила голова місії Матільда Богнер під час презентації нової доповіді про права людини, яка охоплює шість місяців моніторингу в період з 16 лютого по 31 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із моменту початку конфлікту загальна кількість загиблих цивільних осіб 3 тисячі 367 осіб, більш ніж 7 тисяч зазнали травм та поранень”, - зазначила вона.

Водночас Богнер поінформувала, що із 1 січня по 31 липня цього року місія зафіксувала загибель 18 цивільних осіб та поранення 89 осіб.

За її словами, вказані цифри на 10% менші у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Разом з тим Богнер запевнила, що із 1 серпня місією не зареєстровано жодного загиблої цивільної особи та жодного руйнування цивільних об’єктів у результаті воєнних дій.

“Ми закликаємо сторони конфлікту продовжувати поважати це припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права”, - додала вона.

Як повідомлялося, російські регулярні війська та керовані РФ бойовики навесні 2014 року окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

У квітні того року керівництво України оголосило початок Антитерористичної операції на Донбасі із залученням Збройних сил України. За час війни на сході загинули понад 2,6 тисяч выйськовослужбовців.

Від 27 липня цього року на Донбасі запровадили режим повного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Однак окупанти порушують “тишу”, зокрема, 6 вересня внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.