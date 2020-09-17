Поранений від вибуху під Водяним боєць - у Харкові в реанімації

Військовослужбовець, який підірвався на невідомому пристрої 15 вересня на маріупольському напрямку, перебуває в реанімації Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові.

Про це повідомив ЗМІ провідний хірург шпиталю Сергій Шипілов, передає кореспондент Укрінформу.

Доправили бійця з маріупольського госпіталю.

"У нього відірвана частина стопи, численні осколкові поранення м'яких тканин тулуба. Незважаючи на те, що стан бійця оцінюють як середнього ступеня тяжкості, він перебуває в реанімації. Його готують до проведення хірургічних обробок для формування культі і до подальшого лікування", - сказав Шипілов.

Ще двоє військовослужбовців, доставлених напередодні, полковник і прапорщик з 36-ї окремої бригади морської піхоти, перебувають у відносно задовільному стані.

"Один з них з більш важким - з непроникаючих пораненням голови, другий з вогнепальною осколковим переломом лівої ліктьової кістки. Ці двоє військовослужбовців зараз перебувають у відносно задовільному стані, вони всім забезпечені, проходять дообстеження і доліковування", - сказав хірург.

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Як повідомляло агентство, 15 вересня близько 11.40, у районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5 отримали поранення полковник Олександр Апполонов та прессекретар однієї з бригад Віктор Залевський. Граната, імовірно, була встановлена у вигляді розтяжки. Постраждалих доставили до лікарні міста Торецьк.

За наявною у військових інформацією, наразі немає підтверджень, що інцидент був спланованою акцією. Розслідування обставин події триває.

Також 15 вересня один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

16 вересня цих трьох військових доправили двома вертольотами до Харкова.