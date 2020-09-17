Окупанти здійснили провокаційний обстріл біля Новогригорівки

Російські окупаційні війська протягом дня один раз порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь поблизу Новогригорівки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Упродовж поточної доби, 17 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Новогригорівка ворожі підрозділи відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік наших позицій”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неприцільні постріли не становили загрози для Об'єднаних сил, тому українські військові зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

В пресслужбі також повідомили, що рятувальники Об’єднаних сил продовжують відновлювати пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 20 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 15 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було. На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.